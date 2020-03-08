TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlüklerinin ihtiyacı kapsamında lavuar filtrasyon tesisinde kullanılmak üzere disk tipi tambur filtrelerin sektörlerinde kullanılan filtre bezleri ihaleyle satın alınacak.
08.03.2020 11:06
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlüklerinin ihtiyacı kapsamında lavuar filtrasyon tesisinde kullanılmak üzere disk tipi tambur filtrelerin sektörlerinde kullanılan filtre bezleri ihaleyle satın alınacak.
TTK'nin internet sitesinde yayımlanan ihale şartnamesine göre ihaleye ilişkin teklifler 25 Mart Çarşamba 'ya kadar kabul edilecek.
İhale dokümanlarının 30 lira karşılığında alınabileceği ifade edilen şartnamede, filtre bezinin polyamide maddeden imal edilmiş olacağı kaydedildi.
TTK'nin internet sitesinde yayımlanan ihale şartnamesine göre ihaleye ilişkin teklifler 25 Mart Çarşamba 'ya kadar kabul edilecek.
İhale dokümanlarının 30 lira karşılığında alınabileceği ifade edilen şartnamede, filtre bezinin polyamide maddeden imal edilmiş olacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TTK'den lavuar filtre bezi ihalesi
Etiketler : Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Çarşamba, Kozlu, Güncel
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