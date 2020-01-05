Haberler » Güncel » TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak - Haber

TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ihtiyaç olarak çift zincirli konveyör oluğu döküm kayıt profili imal işini yaptıracak.

05.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:54 TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ihtiyaç olarak çift zincirli konveyör
oluğu döküm kayıt profili imal işini yaptıracak.
TTK Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak 8 bin çift zincirli konveyör oluğu döküm kayıt profil işi için teklifler, 20 Ocak'a kadar kabul edilecek.
Kurumun internet sitesinde yer alan şartnamede, malzemelerin yüzeylerinin kusursuz olacağı, çatlak, tufal, karıncalanma, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacağı belirtildi.
İhaleyle ilgili dokümanların 150 lira karşılığında satın alınabileceği ifade edilen şartnamede, malzemelerin 60, 90, 120, 150, 180, 210 ve 240 günlük süreler içerisinde teslim edileceği kaydedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Maden, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50   Giresun yaylalarında kar keyfi - Haber
14:48   TBMM Başkanvekili Adan: "Sarıkamış'ın her karış toprağında parıldayan, Türk Milleti'nin soylu... - Haber
14:48   Giresun karadeniz'in dağlarında ekiplerin karla mücadelesi - Haber
14:48   İzmir dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile sahil güvenlik botu çarpıştı 3 ölü, 2 kayıp - Haber
14:48   Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:50:46