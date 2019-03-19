19 Mart 2019, 00:06
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Ttk Ekibi 2 Defineciyi Kurtarmak İçin İstanbul'a Hareket Etti

Ttk Ekibi 2 Defineciyi Kurtarmak İçin İstanbul

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti. İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde dün bir evin altında define aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'taki TTK'dan 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de katılacak. TTK Merkez Atölyesi'ndeki tahlisiye istasyonunda hazırlıklarını tamamlayan ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

(İHA) Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA