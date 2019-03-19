Ttk Ekibi 2 Defineciyi Kurtarmak İçin İstanbul'a Hareket Etti

Zonguldak
'taki Türkiye
Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul
'un Silivri
ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a hareket etti. İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka
Mahallesi'nde dün bir evin altında define aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'taki TTK'dan 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de katılacak. TTK Merkez
Atölyesi'ndeki tahlisiye istasyonunda hazırlıklarını tamamlayan ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla karayolu ile İstanbul'a hareket etti.
(İHA)
Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA