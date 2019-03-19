Ttk Ekibi 2 Defineciyi Kurtarmak İçin İstanbul'a Hareket Etti

TTK ekibi 2 defineciyi kurtarmak için İstanbul
'a hareket etti
ZONGULDAK - Zonguldak
'taki Türkiye
Taşkömürü Kurumundan 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul'un Silivri
İlçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere karayolu ile İstanbul'a hareket etti. Silivri ilçesindeki Gümüşyaka
Mahallesi'nde dün bir evin altında define aramak için tünel kazandıktan mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak TTK Merkez
Atölyesi'ndeki tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i başmühendis,1'i tekniker, 1'i şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan karayolu ile İstanbul'a hareket etti.
Silivri, İstanbul, Türk Tarih Kurumu, Genel
Kaynak: İHA