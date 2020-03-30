TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu: "Üretimi tamamen durduruyoruz"
Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu bildirildi.
30.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:32
Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretim amaçlı çalışmayı durdurduğu bildirildi.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gece 00.00- 08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti.
Eroğlu, şunları kaydetti:
"Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek."
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gece 00.00- 08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmaya son verileceğini belirtti.
Eroğlu, şunları kaydetti:
"Üretimi tamamen durduruyoruz. Yer altında 695 kişi üç vardiya çalışacak. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini sürdürecek. Temel amaç; ocakları ayakta tutmak. Onbeşer günlük periyotlar halinde arkadaşlarımız çalışacak. Duruma göre tekrar istişare edilecek."
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Kaynak: AA
Etiketler: Türk Tarih Kurumu, Türkiye, Güncel