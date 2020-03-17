TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.
17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:32
Zonguldak 'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.
Çin'de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde de tedbirler alındı. Salgına karşı yürütülen önlemler kapsamında kuruma ait Genel Müdürlük ile tüm müesseselerde dezenfektasyon uygulaması gerçekleştirildi. Hafta sonu Genel Müdürlük ve bağlı tüm birimlerdeki işyerlerinin tamamında ilaçlama işlemi yapıldı. Uygulamanın hafta içerisinde de tüm müesseselerde gerçekleştirilmesine devam edilecek. Öte yandan tüm birimlere, çalışanların el hijyeni için antibakteriyel el dezenfekte sıvı aparatının montaj işlemi devam ediyor. - ZONGULDAK
Çin'de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde de tedbirler alındı. Salgına karşı yürütülen önlemler kapsamında kuruma ait Genel Müdürlük ile tüm müesseselerde dezenfektasyon uygulaması gerçekleştirildi. Hafta sonu Genel Müdürlük ve bağlı tüm birimlerdeki işyerlerinin tamamında ilaçlama işlemi yapıldı. Uygulamanın hafta içerisinde de tüm müesseselerde gerçekleştirilmesine devam edilecek. Öte yandan tüm birimlere, çalışanların el hijyeni için antibakteriyel el dezenfekte sıvı aparatının montaj işlemi devam ediyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Taşkömürü Kurumu, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Zonguldak, Güncel
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