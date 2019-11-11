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TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi.

11.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:55TTK maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçükte kalan 3 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay TTK Kozlu Müesesesi'ne bağlı maden ocağında yaşandı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçilerin yerin -480 metre altında kömür kazdıkları sırada tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Üzerilerine çöken taş ve kömürlerin altında kalan işçilerin imdadına ilk olarak mesai arkadaşları yetişti. İşçilerden biri yarı beline kadar kömüre gömülünce yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan işçiler Muharem Kasım (27), Bayram Özdemir(40), Abdürrahim Okut (19) bulundukları yerden kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı.
Ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerden 19 yaşındaki Abdürrahim Okut'un sol bacağında kırık olduğu öğrenildi.
(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/ İHA)

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, İşçi, Güncel

Kaynak: İHA

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