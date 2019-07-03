TTK ve MTA TİS'te 60 günlük grev süreci başladı

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren 28. Dönem, Maden Tetkik Arama Kurumu'nda (MTA) çalışan işçileri ilgilendiren 18. Dönem Toplu İş Sözleşmelerinde, arabulucu sürecinin sona ermesinin ardından 60 günlük grev süreci başladı.



Arabulucu Tutanağının tebliğ edildiği, TTK Toplu İş Sözleşmesi'nde 27 Haziran 2019 tarihinden, MTA Toplu İş Sözleşmesi'nde ise 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren 60 günlük yasal grev süreci başlamış oldu. Bu süreç içinde alınan grev kararı en az 6 iş günü önceden işverene bildirimde bulunularak uygulamaya konulabiliyor. TTK ve MTA toplu iş sözleşmelerinde ücretlerle ilgili maddeler ile ücretlere bağlı maddeler dışındaki maddelerde anlaşma sağlanmıştı. Ücretlerle ilgili olarak TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu taleplerini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükumet'i temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletmişti.



TÜRK-İŞ, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, en düşük ücretin 3.500 TL olması, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar için enflasyon+3 puan refah payı talep etmişti. Toplu İş Sözleşmelerinde, Hükumet ile TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında hazırlanacak çerçeve protokolünün ardından Kamu-İş ile görüşmeler sürdürülecek.



TTK 28'inci Dönem TİS 84 asıl, MTA 18'nci Dönem TİS 79 asıl maddeden oluşuyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA