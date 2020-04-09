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TTSO'da bölge turizminin sorunları görüşülerek gelecek planlaması yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bölge turizminin sorunları görüşülerek, gelecek planlamasının yapıldığı bildirildi.

09.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:22
TTSO'da bölge turizminin sorunları görüşülerek gelecek planlaması yapıldı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bölge turizminin sorunları görüşülerek, gelecek planlamasının yapıldığı bildirildi.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve talepler görüşülerek, geleceğe yönelik planlamalar yapıldığı belirtildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Hilmi Saran, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, TTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan, TTSO Meclis Üyesi Mustafa Kalaycı, DOKA Program Yönetim Birim Başkanı Kemal Akpınar, DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Akif Eraslan, TİSAD Başkanı Murat Çavga ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, koronavirüs salgını sonrasında sezonun açılmasıyla birlikte bölgede yapılacak çalışmaların planlarının da yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel
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