Ttso'da Firmalara Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa
İşletmeler Ağı uzmanları tarafından, firmalara yönelik veri tabanına kayıt ve yurtdışı işbirliği profilleri arama etkinliği düzenlendi.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın 66 ülkesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin uzmanları tarafından Trabzon'daki aktif ihracat yapan ve işlerini yurtdışına taşımayı planlayan firmalara yönelik veri tabanına kayıt ve yurtdışı işbirliği profilleri arama etkinliği düzenlendiği bildirildi.
Etkinlik kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı uzmanları Türker Metin Onur ve Elif Duman tarafından Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin sağladığı hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Programa katılan firmalara sistemde kendi profillerini oluşturmaları ve sektörlerine yönelik işbirliği profillerini hangi kriterler doğrultusunda aramaları gerektiği konularında bilgiler verildi.
İlerleyen günlerde de tekrarlanacak etkinliklerle daha fazla firmanın sisteme dahil olması ve ihracata yönelmesinin hedeflendiği kaydedildi.
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13 Aralık 2018 Perşembe 10:57