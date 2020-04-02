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TTSO'dan iş adamlarının sorunlarına çözüm arayışına destek

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş adamlarından gelen sorunları ve çözüm önerilerini TOBB kanalıyla bakanlıklara ileterek çalışmalara destek verdiklerini bildirdi.

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
TTSO'dan iş adamlarının sorunlarına çözüm arayışına destek
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş adamlarından gelen sorunları ve çözüm önerilerini TOBB kanalıyla bakanlıklara ileterek çalışmalara destek verdiklerini bildirdi.
Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Toplantısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
TTSO'nun koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli tedbirleri aldığını ve normal mesai saatlerinde üyelerine hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Hacısalihoğlu, "Binamızda gerekli dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca personelimiz nöbetleşe olarak hizmet vermeye devam ediyor. Servislerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi. Tüm katlara dezenfektan cihazları yerleştirildi." ifadesini kullandı.
Hacısalihoğlu, TTSO olarak koronavirüs salgını nedeniyle iş adamlarından gelen sorunları ve çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla bakanlıklara ileterek çözüm çalışmalarına destek verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Üyelerimize SMS yoluyla bir form gönderdik. Bu formda belirttikleri sorunları ve çözüm önerilerini diğer tüm odalarla TOBB'a gönderiyoruz. Burada derlenen sorunlar bakanlıklara iletiliyor ve ivedi şekilde iş dünyamızın bu salgından en az hasarla çıkması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Ayrıca alınan önlemler ve çıkarılan desteklerle ilgili bilgilendirmeleri de gerek internet sitemiz gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden üyelerimize duyuruyoruz. Amacımız bu dönemi hem sağlık olarak hem de ekonomimiz yönünden en az hasarla atlatmaktır."
"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile Trabzon'daki sağlık çalışanlarının malzeme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere oda olarak maddi yardım yapma kararı aldıklarını da bildirdi.
Hacısalihoğlu, ayrıca İngiltere'de iş birliği yaptıkları Cluscon London Genel Direktörü Baver Alyakut ve Rusya Federasyonu'nun Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisi Natig Askerov ile video konferans yöntemiyle bağlantı kurup gerek koronavirüs salgınında gerekse ticaret ve ekonomideki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››TTSO'dan iş adamlarının sorunlarına çözüm arayışına destek - Ekonomi

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