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TTSO'dan KOBİ ve girişimcilere "online" dijital kimlik oluşturma eğitimi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından "Dijital Ben Projesi" kapsamında KOBİ ve girişimcilere "online" dijital kimlik oluşturma eğitimi verileceği bildirildi.

07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:14
TTSO'dan KOBİ ve girişimcilere
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından "Dijital Ben Projesi" kapsamında KOBİ ve girişimcilere "online" dijital kimlik oluşturma eğitimi verileceği bildirildi.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Odanın KOBİ ve girişimcilerin kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri için eğitim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Gençlerin, kadınların, girişimci ve girişimci adaylarının teknolojinin getirdiklerini fırsata çevirmeleri, dijital kimliklerini oluşturmaları ve kendi web sitelerini tasarlamaları amacıyla uygulanan "Dijital Ben Projesi" eğitiminin, 9 Nisan Perşembe günü "online" olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eğitim, her yaş aralığından ve üniversite öğrencisi, KOBİ, girişimci fark etmeksizin kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkesin katılımına açıktır. Eğitime katılım ücretsizdir. Eğitimin içeriğinde, dijital kimlik oluşturma, dijital dünya nedir, alan adı kaydı, profesyonel e-posta, web sitesi ayarları, web güvenliği ve dijital pazarlama konuları bulunmaktadır."
Eğitime katılım sayısında kontenjan uygulandığı, başvurunun olumlu değerlendirilmesi halinde eğitimin detayları ve linkinin katılımcılara gönderileceği bildirildi.
Eğitimin 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de verileceği, başvuruların da https://cansinsahin.com/dijitalben adresinden yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi
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