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TTSO’dan Yenilikçi Girişimcilik Yarışması için çağrı İlanı açıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıktı.

19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:59
TTSO’dan Yenilikçi Girişimcilik Yarışması için çağrı İlanı açıldı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıktı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi

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