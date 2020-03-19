TTSO’dan Yenilikçi Girişimcilik Yarışması için çağrı İlanı açıldı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıktı.
19.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:59
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıktı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi