Ttso Üyelerine E-ticaret ve E-fatura Anlatıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyelerine e-ticaret ve e-fatura hakkında bilgi verildi.
Odadan yapılan açıklamada, oda üyelerine yönelik e-ticaret ve e-fatura konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, toplantıda yaptığı konuşmada, sayısal haberleşme teknolojileri ve internet kullanımının hızlı yaygınlaşmasının, yeni fırsatların ve iş alanlarının doğmasına neden olduğunu ifade etti.
Yaşam içerisinde vazgeçilmez hale gelmiş olan teknoloji kullanımının ticari hayatta yeni boyutlar kattığını vurgulayan Serdar, şunları kaydetti:
"Öncelikli olarak, iş verimliliğini artmakta ve kullanıcı hataları azalmaktadır. E-ticaret, ticaretin dijital ortamda online olarak yapılmasıdır. E-ticaret, herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş yöntemidir. Türkiye
'de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticareti de ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir bölgeye ve noktaya satış yapmanın ötesine geçerek, süreçlerine e-ticareti de dahil ederek faaliyetlerine derinlik katmaktadırlar. E-ticaret özellikle KOBİ'ler için çok avantajlıdır."
Trabzon,Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:43