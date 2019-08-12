TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu; "Ortalama bir ayda 150 bin Arap misafir bölgemize...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı. Törende Türkiye ekonomisi ve Trabzon'un turizmdeki geleceği üzerine görüşler paylaşıldı.



Bayramlaşmaya TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı. Meclis Başkanı Eren bütün meclis üyelerinin ve camianın bayramını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.



"Bölgesel turizm stratejimiz tuttu"



TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, Karadeniz bölgesini bir turizm merkezi haline dönüştürme stratejilerinde başarılı olduklarını belirterek Trabzon'a Körfez ülkelerinden günde 15 uçak indiğini söyledi.



Hacısalihoğlu "Trabzon bir hat olsun, uçaklar direkt Trabzon'a gelsin, burada otellerde kalsın ve diğer illere yayılsın. Bizim başta konuştuğumuz buydu ve başarılı olduk. Bugün Körfez ülkelerinden günde 15 uçak geliyor mu, geliyor. Maya tutmuş demektir" dedi.



İslam coğrafyasında Türkiye her zaman tercih edilebilecek bir ülke olduğuna inandığını ifade eden Başkan Hacısalihoğlu, "Bu kadar nüfus sürekli geziyor. Bu gezme süreci içerisinde de Türkiye kendilerine en uygun ülkedir. Şehrimize geldiğimiz zaman sıralamaya koyduğumuzda Trabzon ilk beş il arasındadır" diye konuştu.



Trabzon'da turizmin giderek artacağını vurgulayan Hacısalihoğlu, geçmişte hedeflenen 1,5 milyon turist rakamına bölgesel olarak ulaşılacağını belirterek şöyle konuştu: "Trabzon'da biz 3 milyon turisti bakamayız. Biraz daha turisti sağa sola diğer illere açmalıyız ki bu turizmi geliştirelim. Bu bakımdan şu anda yaşadığımız sıkıntılar var elbette üzerine gitmemiz gerekiyor. Bir defa en kötü durumumuz şu anda turistlerin evlerde kalması. Evlerde kalmasında birincisi ucuz kaldıkları için vergi kaybı var. Piyasaya girecek olan parada azalma var. Bunlar otelde kalsa daha fazla para bırakacaklar daha fazla devlet vergi alacak. Dolayısıyla buna bir taraftan engel olmamız lazım, Diğer taraftan da daha fazla turist getirmeyi sağlamalıyız ki biz bugün bunları konuşmamız lazım. Irak birden çıkıp gelmeye başladı. Libyalı birkaç kişiyle görüştüm. İstanbul'dan arabaya binmişler karayolu ile Trabzon'a gelmişler. Uzungöl'e çıktılar. Ortada bir marka var. İnanıyorum ki bu Karadeniz'i gören, Artvin'e kadar gören muhakkak ki çevresine bu bilgiyi yansıtacaktır. Bakın Arapların bir kısmı Şarjah'dan uçağa binip komşumuz Batum'a iniyor, Batum'dan minibüs tutup Trabzon'a geliyor ve tekrar geri dönüyor. Fiyat yarı yarıya. Bu şunu gösteriyor, daha fazla uçak veya daha büyük uçakların buraya yolcu getirilmesi potansiyeli vardır. Gidişat budur."



"Trabzon'da 3 ayda 3-3.5 milyon geceleme var"



Başkan Hacısalihoğlu, Temmuz ayında 64 bin yabancı yolcunun direkt uçakla Trabzon'a geldiğini belirterek, "İstanbul üzerinden iç hatlardan Trabzon'a gelen 189 bin yolcu var. Bu yolcuların yaklaşık 90 binini Körfez ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Karayolu ile de 20-30 bin gelen var. Ortalama bir ayda 150 bin Arap misafir bölgemize geliyor. Üç aylık dönemde 450-500 bin turist yapıyor. Ortalama altı gün konaklama yapıyorlar. Toplam üç ayda 3-3.5 milyon geceleme yapılıyor. Bölgeye 500 milyonun üzerinde bir ekonomik girdi sağlıyorlar. Bakıyorsunuz en fakirleri geliyor deniliyor ama hep bavul alıyorlar. Ellerinde hepsinin çanta var. Boş gezen yok. Bu turistlerde sınır yok. Elindekini harcıyor, bir yıl sonra biriktirip tekrar gelip harcıyor. Bu bakımdan bunlar bizim gerçekten velinimetimizdir" dedi.



Trabzon ve bölgeye giren turizm gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, "Körfez turizmini bir taraftan artırmamız gerekiyor. Bir taraftan da özellikle kongre ve tarih turizmini ön plana çıkartarak önümüzü açmalıyız. Sonbahar ve kışa doğru kongre ve tarih turizmini geliştirmeliyiz. İnşallah kongre merkezimiz de önümüzdeki yılsonuna tamamlanır ve o da kış sezonunun önünü açacaktır. Trabzon gerçekten bir turizm merkezi haline geliyor. Turizm sektöründen daha fazla pay alma doğrultusunda dil konusunu geliştirmeliyiz. Gençlerimiz dil konusunda kendilerini geliştirerek turizm sektöründe yerlerini almalıdırlar. İşverenler de dil öğrenmeye ağırlık vermeliler. Bizler de Arapça öğrenmeliyiz, İngilizceyi geliştirmeliyiz. Müşterilerimizle direkt muhatap olmalıyız. Turizmden gelen para gıdaya da gidecek, giyime de gidecek, araçlara da gidecek, benzinciye gidecek yani herkese para dağılacak. Sıcak para şehirde her sektöre katkı verecek. Ekmeğimize sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.



TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri daha sonra il protokolünün yer aldığı bayramlaşma törenine de katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA