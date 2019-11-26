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TÜ akademisyenleri ve Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, Bulgaristan'da konser verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan Trakya Ensemble, Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer, Bulgaristan'ın Filibe kentinde konser verdi.

26.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:42TÜ akademisyenleri ve Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer, Bulgaristan'da konser verdi
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan Trakya Ensemble, Türkiye'nin "sihirli flüt" unvanlı dünyaca ünlü sanatçısı Şefika Kutluer, 'ın Filibe kentinde konser verdi.
2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe'deki tarihi Çifte Hamam'da düzenlenen konser ilgi gördü.
Konserde, TÜ Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer (keman), Musa Eren İşkodralı (viyolonsel), Sela Can Dökmeci (kontrbas), Mustafa Kurt (viyola) ve Batuhan Kaymaz (keman) yer aldı.
Konserin ardından Türk ressam ve seramik sanatçılarının eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler - Göbeklitepe" temalı karma sergi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, konsere ve sergiye destek verenlere teşekkür etti. Ergani, kültür sanat faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Şefika Kutluer, Bulgaristan, Güncel

Kaynak: AA

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