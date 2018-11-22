Tü'de "Beyaz Önlük" Töreni

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine beyaz önlük töreni düzenlendi.
TÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrencilerin önlüklerini giydiklerinde mesleğinin saygınlığını ve sorumluluğunu hissetmeye başlayacağını söyledi.
Beyaz önlüklerini giyen öğrencilerin mesleklerine ilk adımı attıklarını aktaran Hatipoğlu, "Sevgili öğrencilerimiz buraya meslek sahibi olmak için geldiğinizi lütfen unutmayın. Bu eğitim sürecini sadece okulu bitirmek ve diploma almak olarak görmeyin. Bu süreci mezuniyetten sonraki hayatınıza, yani gerçek hayatınıza en donanımlı şekilde başlama fırsatı olarak değerlendirin." dedi.
TÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir
ise diş hekimliği fakültesinde uluslararası öğrencilerin de eğitim gördüğünü belirterek, "Fakültemizde Balkanlar'a köprü olmamız nedeniyle oradan gelen öğrencilerimizi misafir edip sonunda hekim olarak mezun ederek aramıza katıyoruz. Fakültemizde verdiğimiz eğitimleri daha da ileriye götürmek için azim ve gayretle çalışıyoruz." diye konuştu.
Fakülteye birincilikle giren Murat Çonay'ın konuşmasının ardından törende, akademisyenler 96 birinci sınıf öğrencisine beyaz önlük giydirdi.
Törene, Edirne
Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, Edirne Tabip Odası Başkanı Memet Akbal, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Rektör,Trakya Üniversitesi
22 Kasım 2018 Perşembe 17:17