Tü'de "Buğday" Konulu Sergi Açılacak

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza
Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından, "Buğday" konulu, jürili karma sergi düzenlenecek.
Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal
, yaptığı açıklamada, bolluğun, bereketin, emeğin ve yaşamın sembolü olan buğdayın, tarihsel serüvenindeki ve insan hayatındaki yeriyle yorumlanarak, bugüne ve geleceğe doyum ve ilham kaynağı olması amacıyla sanat eserlerinden oluşacak bir karma sergi yapmayı planladıklarını anlattı.
Tarih boyunca ekmeğin en besleyici gıdalar arasında yer alıp, insanlığın kutsal besini olarak belleklere kazındığını ifade eden Kartal, "İnsanı toprağa bağlayan, besleyen, enerji ve mutluluk veren buğdayın ele alınacağı bu sergiyle, biz de insanları sanat eserleriyle beslemeyi hedefledik. Mezopotamya
'da başlayan ve Trakya topraklarına ulaşarak insanın olduğu her yere ulaşan insan ve buğday birlikteliğini, Edirne
'de sanat eserlerinde konu etmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacak. Herkese açık bu sergimize eser göndermek için son tarih 15 Mart 2019. Web sitemiz bugdaykonulukarmasergi.trakya.edu.tr adresinde, sergi ile ilgili tüm detaylara ulaşmak mümkün." dedi.
Sergi için gönderilen eserler, birçok üniversitenin farklı disiplinlerinden oluşturulan öğretim elemanları ve tasarımcılar tarafından değerlendirilecek.
Sergiye toprak, taş, cam, metal ahşap, bitkisel ve hayvansal malzemelerden üretilmiş her türlü teknikle yapılmış eser kabul edilecek.
Hasan Rıza,Trakya Bölgesi
15 Kasım 2018 Perşembe 09:39