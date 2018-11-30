Tü'de Üniversite-sanayi İşbirliği Çalışmaları

Trakya Üniversitesi
(TÜ) tarafından üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında bir ilaç şirketiyle protokol imzalandı.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, ilaç şirketinin insan kaynakları müdürü Banu Hamarat ve insan kaynakları uzmanı Elif Ay
katıldı.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, yerelden bölgesele ekonomik kalkınmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Üniversitelerin ülke ekonomisine dokunmasının yolu, bilimsel, teknik bilgi ve tecrübelerini sahaya yansıtarak, üretime ve istihdama katkı sağlamasından geçer. Bu doğrultuda, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 3+1 iş yeri uygulama eğitimini önemli buluyor ve tüm kabiliyetimizi üretime destek sloganıyla ciddiye alıyoruz.
Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile önemli projeler üretiyoruz. Kariyer portalının kurulmasında, Trakya Kalkınma Ajansı'nın önemli desteği var. İlaç endüstrisindeki Ar-Ge faaliyetlerini yakından takip ediyorum. TÜBİTAK'ın kanser araştırmaları üzerine ciddi çalışmaları söz konusu. İlaç sektörü çok ciddi bir endüstri ve ciddi atılımlar gerçekleşiyor.
İlaçta dışarıya bağımlılığı azaltmak için yerli ve milli çalışmaların yapılması ülkemiz adına sevindirici. Trakya Üniversitesi olarak bugün, ilaç sektörünün öncü ve önemli firmalarından biriyle iş birliği anlaşması imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesindeki atılımlarımıza devam edeceğiz. Üniversitem, firmamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Konuşmaların ardından, taraflar arasında protokol imzalandı.
Protokolle, üniversite ve sanayi işbirliğinin oluşturulması, güçlendirilmesi ve imkanların birimler arası ortak kullanıma açılması ile Trakya Üniversitesi'nin meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilere, Ergene- Tekirdağ
'da üretim tesisleri bulunan Polifarma bünyesinde staj imkanı sağlanması hedefleniyor.