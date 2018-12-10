Tü'den Kısa Kısa

Trakya
Üniversitesinde (TÜ) film gösterimi ve söyleşi programı düzenlendi.
TÜ Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen "Yol Kenarı" filmi gösterimi, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu
söyleşisi programıyla beraber Türkan Sabancı
Kültür Merkezinde yapıldı. Yönetmen
Pirselimoğlu, film gösterimi sonrası öğrencilerin soruları yanıtladı ve öğrencilere yönetmenlik deneyimlerini anlattı.
Çölyak hastaları ve yakınları bir araya geldi
Trakya Çölyak ve Sağlıklı Beslenme Yaşam Derneği ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde çölyak hastaları ve yakınları bir araya geldi.
Trakya Çölyak ve Sağlıklı Beslenme Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, Bolca Ana Yemekhanesinde düzenlenen programda, derneklerinin ikinci yılını kutlamak için bir araya geldiklerini belirtti.
Kendilerini yalnız bırakmayan tüm üyelere teşekkür eden Gülcü, "Çölyak dostlarına, bu yolda gece gündüz çalışan yönetim kurulumuza ve bu etkinliği yapmamızda yardımlarını esirgemeyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Yücel Kurtdere'ye çok teşekkür ederim." dedi.
Trakya Üniversitesi Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı Diyetisyeni Kübra Ayçıl da Çölyak hastalarına tüm toplumun destek olması gerektiğini belirti.
Yabancı Diller Yüksekokulunda yeni dönem
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda, Doç. Dr. Handan Köksal müdürlük görevini devraldı.
Yükseköğretim Kurulunun, üniversitelerde vekaleten yürütülen dekanlıkların tamamına asaleten atamaların yapılması kararıyla daha önce Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Sevinç Maden'den boşalan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Köksal getirildi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, atamanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Trakya Bölgesi
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:15