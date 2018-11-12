Tü'den Yeni İşbirliği Protokolü

Trakya Üniversitesi
(TÜ) ve Bulgaristan
'ın Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında eğitim ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan protokolün imza töreninde konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanlar'daki üniversitelerle işbirliği kurduklarını söyledi.
TÜ'nün Balkanlar'ın önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu aktaran Rektör Tabakoğlu, "Üniversite olarak Balkan coğrafyasına büyük önem veriyoruz. Bulgaristan başta olmak üzere Balkanlardan gelen binlerce uluslararası öğrencimiz var. Bu anlamda bugün imzalanan proje iki üniversite için çok faydalı olacak. Ben bu işbirliğinin uzun yıllar devam etmesini diliyorum. İki eğitim kurumu içinde hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Todor Kableshkov Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Daniela Todorova ise, iki üniversite arasında imzalanan protokolün faydalı olacağına dikkat çekti.
İki üniversite arasındaki işbirliğinin uzun süre devam etmesini dileyen Todorova, şunları kaydetti:
"TÜ çok büyük bir üniversite. İşbirliği yapmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlişkilerimizin daha da gelişmesini istiyoruz. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bazında ikili işbirliğinin artarak büyümesini umuyorum."
Tören sonunda Tabakoğlu ve Todorova, günün anısına karşılıklı hediye takdim etti.
Rektör,Trakya Üniversitesi,Bulgaristan
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:48