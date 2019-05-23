TÜ Devlet Konservatuvarı mezuniyet töreni gerçekleşti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı mezuniyet töreni yapıldı.
Konservatuvar salonundaki törende saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, burada yaptığı konuşmada, en kalıcı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyledi.
Konservatuvar eğitiminin özel yetenek gerektirdiğini belirten Zafer, "Üniversite çatısı altında almış olduğunuz eğitim hayatınızın sonuna kadar size eşlik edecektir. Bizler sizlere bilgiler verirken sizlerden çok şey öğrendik. Bundan sonraki yaşamınızda burada edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bilim, sanat ve estetizmden kopmadan gelecek kuşaklara aktaracağınıza inanıyorum." diye konuştu.
Dönem birincisi Göknur Bilgin de eğitim hayatı boyunca ünlü müzisyenler tanıdığını ve güzel birikimler edindiğini belirterek, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
TÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin öğrencilere mezuniyet belgelerini vermesini ardından, öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Ahmet Hamdi
, Trakya Üniversitesi
, Güncel
Kaynak: AA