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TÜ Hastanesinde gönüllü "immün plazma" bağış havuzu oluşturuldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesinde gönüllü "immün plazma" bağış havuzu oluşturuldu.

TÜ Hastanesinde gönüllü
30.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:10
Trakya Üniversitesi (TÜ) Hastanesinde gönüllü "immün plazma" bağış havuzu oluşturuldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜ Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde "immün plazma" elde edilmesine yönelik önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağışıklığı kazanmış kişilerden "immün plazma" toplanması ile ilgili çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 tedavisi tamamlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli hekim-öğretim üyesi, hastanenin Terapötik Aferez Ünitesi'ne gönüllü olarak başvurarak 'immün plazma' bağışında bulundu. Tanı ve tedavinin ardından test sonuçları negatif çıkmış ve klinik tam iyileşmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş bağışçıyla yapılan ilk 'immün plazma' toplama işlemi, hastanenin Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Onur Kırkızlar'ın yönetiminde, Teknik Sorumlu Sağlık Teknisyeni Atacan Keskin, Sağlık Teknisyeni Mustafa Konak, Sağlık Teknisyeni İnci İşbilen ve Hemşire Saniye Yürük tarafından gerçekleştirildi."
İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuracak gönüllülerin bağış için TÜ Hastanesine yönlendirileceği belirtilen açıklamada, "Koronavirüsü yenerek iyileşen ve bağışçı olmak için gerekli şartlara uyan tüm vatandaşlar, 'immün plazma' tedavisi için kan bağışında bulunmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazmalar, tarih boyunca aşının ilk öncülü olarak kabul edilmiştir. 'İmmün plazma' tedavisi, 1900'lerin başından bu yana tıp camiasında bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, geçmişte dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, ebola, kuş gribi gibi salgınlarda da uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Güncel, Haber

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