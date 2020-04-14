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TÜ lisansüstü sınavlarını elektronik ortama taşıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) lisansüstü eğitim sınavlarını da dijital ortama taşıdı.

14.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:52
TÜ lisansüstü sınavlarını elektronik ortama taşıyor
Trakya Üniversitesi (TÜ) lisansüstü eğitim sınavlarını da dijital ortama taşıdı.
Üniversitede lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları, danışmanın tercih etmesi durumunda, online gerçekleştirilebilecek.
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında eğitimlerini dijital ortama taşıma çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Trakya Üniversitesi olarak güncel gelişmeleri yakından takip edip, kurum çalışmalarını güncellemeye devam ettiklerini ifade eden Yurtcan, şunları kaydetti:
"Son çalışmamızla, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde, E-Ders platformu üzerinden verdiğimiz derslere, lisansüstü programlarımızdaki sınavları da eklemiş bulunuyoruz. Bundan böyle, Yükseköğretim Kurulunun çizmiş olduğu yol haritasına uygun olarak, lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları, danışmanın tercih etmesi durumunda, online olarak gerçekleştirilebilecek. Dünya değişirken Trakya Üniversitesi olarak biz de gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendimizi güncellemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Üniversitesi, Rektör, Güncel
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