Trakya Üniversitesi
(TÜ) Mimarlık Fakültesi mezuniyet töreni yapıldı.
Balkan Kongre Merkezi'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.
TÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Burcu Özgüven, törende yaptığı konuşmada, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin köklü, deneyimli bir fakülte olduğunu söyledi.
Mimarlık eğitiminin zor bir süreç olduğunu belirten Özgüven, "Birçok proje, onlarca teorik ders, her alanda kuramsal eğitim, her alanda uygulama, seçilmiş dersler, uzun sıcak yazlarda gerçekleştirilen stajlar, bürolar, şantiyeler, kazanılan yeni beceriler ve tüm bunlar eğitim etkinliği içerisinde yer almaktadır." diye konuştu. Türkiye
'de mimarlık bölümlerinin sayısının her yıl arttığını ifade eden Ögüven, şunları kaydetti:
"Sayısı iki elin parmaklarını aşmayan köklü bölümlerin yanı sıra ki bunlardan bir tanesi de biziz. Son yıllarda onlarca onlarca yeni mimarlık bölümü açıldı. Her yıl 5 bin kadar mezun mimar, iç mimar ve peyzaj mimarı verilmekte. Bu yeni mezun mimarlar hayata atılıyor. Mimarlık piyasası gününüzde çetin bir rekabete dayalı. Tüm bu koşullar içerisinde Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 45 öğretim elemanıyla yurt içi ve yurt dışından gelen öğrencilere en nitelikli öğretimi sağlamayı amaç edinmektedir."
Dekan Özgüven konuşmasının ardından Mimarlık Fakültesi birincisi Sibel Paşaoğlu, ikincisi Esin Şengönül ve üçüncüsü Esra Demirci'ye başarı belgesi ve plaketlerini verdi.
Öğretim üyelerinin öğrencilere mezuniyet belgelerini vermesini ardından, öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Kaynak: AA
Güncel