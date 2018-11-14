Tü Öğrencileri Yemek Yarışmasında Başarı Elde Etti

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:08



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:08

Trakya Üniversitesi (TÜ) Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin, katıldıkları Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda başarı elde ettikleri bildirildi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Türkiye'nin en prestijli gastronomi yarışmalarından biri olarak kabul edilen Alanya Belediyesi Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ve takım halinde kupa kazandı.Yarışmada, TÜ öğrencilerinden Şevval Palabayık "Glutensiz Trakya Yöresel Pizza" ile altın madalya ile ödüllendirilirken, yemeği en lezzetli pizza seçilerek kupaya layık görüldü. Berk Kanat "Glutensiz Trakya Sini Mantısı" ile gümüş madalya, Erkutay Avcı "Hardaliye Sos Eşliğinde Hayrabolu Tatlısı" ile gümüş madalya ve Doruk Efe Usluyer balık kategorisinde "Levrek Tava" ile bronz madalya aldı.