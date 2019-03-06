Tü Öğrencisi Ecem Taşın, Karaman'da Türkiye Şampiyonu Oldu

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu görme engelli yüksek lisans öğrencisi milli sporcu Ecem Taşın, judoda Türkiye birincisi oldu.Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Taşın'ın Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karaman'da düzenlenen "2019 Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası"nda 48 kiloda Türkiye birincisi olduğu belirtildi.Taşın'ın, daha önce de "2016 Rio Olimpiyatları Paralimpik Oyunları"nda dünya üçüncülüğünün olduğu kaydedilen açıklamada Taşın'ın Karaman'daki şampiyonada yarıştığı rakiplerine karşı göz kamaştıran bir performans sergilemesinin üniversiteyi gururlandırdığı ifade edildi.