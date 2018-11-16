Tü Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Akredite Oldu

Trakya Üniversitesi
'nin (TÜ) eğitimde standartların yükseltilmesi ve uluslararası kalitenin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında TÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyince akredite edildiği bildirildi.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede fen fakültesi biyoloji ve kimya bölümleri ile Tıp Fakültesi ile başlayan akreditasyon sürecinin farklı birimlerde devam etiği ifade edilerek, bu kapsamda TÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi tarafından yapılan denetimler sonucunda 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere akredite edildiği aktarıldı.
Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitenin Türkiye
'deki birçok kliniğin çalışma düzeninden daha iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bunu kanıtlamak ve belgelemek için Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyine (TOTEK) başvurduk. Konseyin akreditasyon için birçok şartı vardı ama en önemlisi eğitimin sürekliliğiydi. Biz yıllardır her hafta mesai saatlerinden arta kalan zamanlarda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri eğitim gerçekleştiririz. Her yıl konularımızı, asistanların bir yıl önce anlatılan konulardaki dönütlerini toplayıp ona göre belirleriz. Yıllardır devam eden bu sürecin denetlemesini, içerisinde Türk Tabipler Birliği
'nin bir üyesinin yanı sıra TOTEK üyelerinin de olduğu bir heyet gerçekleştirdi. Denetleme neticesinde denetleme kurulu üyeleri tarafından yapılan ameliyat sayısı ve çeşitliliği, asistan arkadaşlarımızın gittiği kurslar, aldıkları eğitimler, kongrelere katılım gibi birçok kriteri fazlasıyla yerine getirdiğimiz ifade edildi."
Trakya Üniversitesi