TÜ Rektörü Tabakoğlu'ndan, SKS'ye ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire (SKS) Başkanlığına atanan Öğr. Gör. Burak İşçimen'i ziyaret etti.TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, temel hedefin üniversitenin, öğrencilerin ve toplumun kalkınmasına gelişmesine ve yükselmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti.Belirledikleri ilkeler ve stratejik hedefler doğrultusunda SKS çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:"SKS, öğrencileri ilgilendiren hemen her konuda ve her nevi sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetin organizasyon ve icrasında büyük öneme haiz. Üniversitenin hemen her alanına katkısı ve desteği olan bir birimimiz. Birçok alanda faaliyet ve etkinliğiyle karşılaştığımız birimimizin çalışmalarına ayrı bir değer veriyoruz. İnandığımız değerleri ve işleri hayata geçirirken yaşanan süreçlerde en önemli kaynağımız sizlersiniz. Kurum ve birim kalkınması adına gerçekleştireceğiniz işler ve atacağınız adımlarda, özveriyle hareket edeceğinize, üniversitenin sosyal, kültürel yönüne önemli katkılar sunacağınıza inanıyorum. Kalite ve standartların yükseltilmesi gayesiyle çıkılan yolda, önemli tecrübelere ve birikimlere sahip Öğr. Gör. Burak İşçimen'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Trakya Üniversitesi ailesine ve değerli hocamıza hayırlı olmasını temenni ederim."SKS Başkanı İşçimen de başarılı işler ortaya koyacaklarını belirti.