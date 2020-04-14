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TÜ Rektörü Tabakoğlu Prof. Dr. Yekta Saraç ile dijital ortamda toplantıya katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yardımcılarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve diğer üniversite rektörleriyle, gündeme yönelik son gelişmelerin ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü dijital toplantıda bir araya geldi.

14.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:58
TÜ Rektörü Tabakoğlu Prof. Dr. Yekta Saraç ile dijital ortamda toplantıya katıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yardımcılarıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve diğer üniversite rektörleriyle, gündeme yönelik son gelişmelerin ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü dijital toplantıda bir araya geldi.
Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde koronavirüs pandemisine yönelik alınan tedbirler, eğitim-öğretimin dijital ortama taşınması, e-ders platformlarının güçlendirilmesinin yanı sıra üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde devamına yönelik görüşlerin ifade edildiği toplantıda, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu söz alarak, Trakya Üniversitesi'ndeki tedbirler ve hastanedeki son durum hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantı, katılımcı üniversite rektörlerinin, hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vermesi, yaşanılan sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılması ve yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Yekta Saraç, Güncel
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