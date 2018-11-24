Tu¨rkiye-Katar Yu¨ksek Stratejik Komite Do¨rdu¨ncu¨ Toplantısı Yapılacak

Tu¨rkiye- Katar
Yu¨ksek Stratejik Komite'nin do¨rdu¨ncu¨ toplantısı, 26 Kasım'da I·stanbul'da yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bas¸kanlıklarında gerçekleştirilecek.
Toplantıda iki u¨lke arasındaki is¸ birligˆinin muhtelif alanlarda daha da gelis¸tirilmesi imkanları ele alınacak, bo¨lgesel konularda go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulacak.
Öte yandan toplantı vesilesiyle iki u¨lke arasında c¸es¸itli anlas¸maların imzalanması o¨ngo¨ru¨lüyor.
Recep Tayyip Erdoğan,Katar
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:24