Tü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na Yeni Atama

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:32

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Prof. Dr. Sedat Üstündağ atandı.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, fakültede düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Okan Çalıyurt'a teşekkür etti.Çalıyurt'un kendi isteğiyle görevinden affını talep ettiğini aktaran Tabakoğlu, "Biz Trakya Üniversitesi olarak kendisinden her anlamda katkı beklemeye devam ediyoruz. Hocamızdan ve değerli birikiminden, bugüne kadar olduğu gibi farklı konu ve görevlerde yararlanmaya devam edeceğiz." dedi.Tabakoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ'a görevinde başarılar diledi.