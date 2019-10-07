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TÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite bünyesinde kurulan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece Edirne ve bölgeye değil tüm Türkiye ve Balkanlar'a hizmet vereceğini belirtti.

07.10.2019 14:49
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite bünyesinde kurulan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece Edirne ve bölgeye değil tüm Türkiye ve Balkanlar'a hizmet vereceğini belirtti.
TÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle açıldı.
"Teknolojiye köprü" sloganıyla kurulan merkez, fon kaynaklarından yararlanılması amacıyla proje yazımı, yürütülmesi, üniversite ve sanayi iş birliği, lisans ve patent hizmetleri alanında şirket ve girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, merkezin üretilen bilginin topluma yayılması ve ticari ürüne dönüştürülmesi için önemli hizmetler vereceğini söyledi.
Merkezin sanayici ve girişimcilerin teknolojik çalışmalarını üst seviyelere taşıyacağını vurgulayan Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Teknoloji gelişimi ve yenilikler anlamında bu merkezimiz önemli yer tutuyor. 'Proje yapacağım, Ar-Ge çalışmasında bulunacağım.' diyen herkese danışmanlık hizmeti verebilecek önemli bir merkez burası. Sadece üniversite değil sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler buradan faydalanabilecek. Bu merkez sadece Edirne ve bölgemize değil tüm Türkiye ve Balkanlar'a hizmet vererek, sanayici, yatırımcı ve girişimcilerle üniversitemizi birleştirecek. Burası önemli bir kapı açacak ve büyük işlerin olmasında katkı sağlayacak."
Merkez Müdürü Prof. Dr. Semiha Öztuna da merkezin bölgeye ve Türkiye'ye önemli katkıları olacağını belirtti.
Açılışın ardından Öztuna, katılımcılara merkezi gezdirerek bilgi verdi.
TÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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