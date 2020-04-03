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TÜ Yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı

Trakya Üniversitesi (TÜ) koronavirüs tedbirleri kapsamında, yönetsel çalışmalarını dijital ortamda sürdürüyor.

03.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:16
TÜ Yönetimi toplantılarını dijital ortama taşıdı
Trakya Üniversitesi (TÜ) koronavirüs tedbirleri kapsamında, yönetsel çalışmalarını dijital ortamda sürdürüyor.
TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi, periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının sonuncusunu dijital ortamda gerçekleştirdi.
Telekonferans sistemi aracılığıyla Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan yönetim kurulu ve senato üyeleri tüm gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
Toplantılar sırasında ayrıca, koronavirüs ile mücadele kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar da değerlendirildi.
Yönetim kurulu ve senato üyelerine sosyal izolasyon konusunda tavsiyelerde bulunan Tabakoğlu, alınan tedbirler kapsamında toplantıları video konferans yoluyla gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.
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Kaynak: AA

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