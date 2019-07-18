18.07.2019 12:00
Haberler» Güncel» Haber

TUAM'da Caner balığı yetiştiriciliği

TUAM

Iğdır Üniversitesine bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) bölgesel önem arz eden balık türlerinin üretimi için girişimlere başlandı.

Iğdır Üniversitesine bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) bölgesel önem arz eden balık türlerinin üretimi için girişimlere başlandı.

TUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eren Özden, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Aydın ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Mine Köktürk'ün yürüttükleri ilk deneme çalışmalarında Aras Nehri, karasu çayında ve Iğdır'daki diğer küçük kanallarında doğal olarak bulunan Caner balığının (Barbus esocinus) kültüre alınabilirliği gözlemlendi.

"Balıklar doğal ortamda bilinçli bir şekilde avlanmalıdır"

TUAM müdürü Dr. Özden, özellikle bu balığın doğal ortamda vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde avlandığını ve bunun neticesinde de türün ova tatlı sularında tükenme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtti. Caner balığının neslinin tükenmesine karşı olarak kültüre alınması gerektiği ve halkın tüketimi için alternatif bir kaynak oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. - IĞDIR
Kaynak: İHA
Iğdır, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Öztaş - DÜZCE
13:23   Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" teklifi
13:23   Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
13:23   HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ
13:22   Ümraniye'de İSKİ'nin çalışması sırasında evleri atık su bastı
13:22   KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI
13:22   61. kan bağışını Cumhurbaşkanına armağan etti