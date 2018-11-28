Tuba Atman 'Find Yorself' Koleksiyonu

Tasarımcı Tuba Atman kadınların mucizeler yaratan gücünden ilham alarak Uzak Doğu
'nun çakra sembollerini kullanarak 'Find Yourself' koleksiyonunu ortaya çıkarıyor.
Her bir tılsımın arkasında bireyin kendisini simgeleyen, gizli aktivasyon taşı olarak 1 adet pırlanta ve önyüzünde de çakraların kendi rengini sembolize eden değerli taşlar kullanılmış.
7 farklı tılsım özelliği taşıyan bu anahtar kolyelerde anlamlarına göre yakut, topaz, sitrin, zümrüt, safir ve aquamarin taşları var.
Her birinin zarif yapısı özel el işçilikleriyle gümüşten üretilmiş ve uzun süre parlaklığının kalıcı olması için de renklerine göre altın kaplama yapılmış.
Çağın ruhunu yansıtan, derinlikli bir araştırma sonucunda yapılan bu eşsiz tılsımlar taşıyanıyla birlikte zamansızlaşarak klasik olma yolunda.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:35