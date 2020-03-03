Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu

Netflix'de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatan belgesel Rise of Empires: Ottoman'ın yıldızı Tuba Büyüküstün, çok eleştirilen hamam sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

ROL ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Rise of Empires dizisindeki arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan Büyüküstün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Mekan çıkışında oyuncu Birkan Sokullu, yakın arkadaşı Burak Yamantürk ile arabaya binerken Tuba Büyüküstün ise sevgilisi Umut Evirgen'le yürümeye başladı. Yüzünde hiç makyaj olmadığı halde duru güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, muhabirleri kırmadı ve soruları yanıtladı.

"ANLAM VEREMİYORUM"

Tuba Büyüküstün, dizinin ardından hiçbir şey yapmadığını ve sadece çocuklarıyla ilgilendiğini söyledi. Netflix'de yayınlananRise of Empires: Ottoman belgesiyle ilgili gelen yorumları değerlendiren Tuba Büyüküstün, "Çok güzel bir iş yaptık, çok keyif aldık. Hamam sahnelerinin çok konuşulmasına anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.