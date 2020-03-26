Tuba Büyüküstün'den estetik itirafı!

İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN TAKİPÇİLERİNİN SORULARI KARŞISINDA VERDİĞİ CEVAPLAR...

* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum.

* Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam.





* Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum.

* Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum.

*Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma "Yemek yandı" dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım.

* Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.

* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.

* Dizilerdeki kadar duygusalım.

* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.

* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri "Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu" demişti bir yönetmenim.

*İkincisi "Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?" Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.





Kaynak: Snob Magazin