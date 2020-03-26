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Tuba Büyüküstün'den estetik itirafı!

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından Türkçe ve İngilizce sohbet gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün, İngiltere, Miami, Florida, Azerbaycan, Pakistan, Uruguay, Rusya, Filistin, Türkmenistan, Dubai gibi dünyanın farklı ülkelerinden kendisine yazan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Büyüküstün, estetikle ilgili gelen bir soruya net bir yanıt verdi

26.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:01
Tuba Büyüküstün'den estetik itirafı!

İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN TAKİPÇİLERİNİN SORULARI KARŞISINDA VERDİĞİ CEVAPLAR...

* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum.

* Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam.

* Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum.

* Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum.

*Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma "Yemek yandı" dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım.

* Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.

* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.

* Dizilerdeki kadar duygusalım.

* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.

* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri "Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu" demişti bir yönetmenim.

*İkincisi "Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?" Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Türkan Şoray, Magazin

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