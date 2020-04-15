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Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti

YouTube kanalında hayranlarıyla buluşan Tuba Büyüküstün, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.

15.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:13

YouTube kanalında açtığı yayınlarda sevenleriyle buluşan ve salgın nedeniyle ikizleri Maya ve Toprak ile evde vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu Tuba Büyüküstün, güzellik sırrını açıkladı.

Koronavirüs salgını ünlüleri de eve kapattı. Bu süreçte takipçilerinden de ayrı kalmayan ünlüler, zaman zaman açtıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla bir araya geliyor. Son olarak Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında hayranlarıyla buluştu.

Tuba Büyüküstün: Fazla tembelim, sadece yüzümü yıkıyorum!

TEMBELLİK İTİRAFI OLAY OLDU

Su gibi güzelliği ile ünlenen Tuba Büyüküstün'ün, güzellik sırrı yine "su" çıktı. Oyuncu, güzellik sırrının doğallık olduğunu belirtti. Sadece yüzünü yıkayıp krem sürdüğünü belirten Tuba Büyüküstün, "Daha fazlası için çok tembelim" diye de ekledi.

Tuba Büyüküstün: Fazla tembelim, sadece yüzümü yıkıyorum!
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
Etiketler: Tuba Büyüküstün, Magazin
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Yorumlar (3)
BAM BAM:MASON BİR BABANIN KIZI OLMASI SEBEBİ İLE BELKİ SEN BİLMEZSİN. GÜZELLİK SIRRI DEDİĞİN KİŞİSEL BAKIMSA EYVALLAH, YOK BEN ŞÖYLE GÜZELİM BÖYLE GÜZELİM DERSEN HER İNSAN GÜZELDİR, O DA ALLAH VERGİSİ KAPİŞ
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BİR BİLEN:Yüzünü yikayip sadece krem mi sürüyormus? Biz de yedik, keriziz yaaaa. Aynanin karsisinda kac saat oturdugunu yaz, sana kullandigin malzeme ve teknigini iki sayfa halinde ÖZETLEYEYiM. . .
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UKALA SENDE:bilmiş sende
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