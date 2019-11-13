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Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in redettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti

Ortadoğu'da etkili olmak isteyen bir lens markası, reklam için teklif götürdüğü Beren Saat ve Tuba Büyüküstün'den olumsuz yanıt alınca Fahriye Evcen'le 750 bin TL'ye anlaştı.

13.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:39Tuba Büyüküstün ve Beren Saat'in redettiği reklam teklifini Fahriye Evcen kabul etti

Yer aldıkları diziler Arap dünyasında beğeni toplayan ve büyük hayran kitlesine sahip olan Beren Saat, Tuba Büyüküstün ve Fahriye Evcen, markaların da yakın markajında. Milyonluk teklifle oyunculara giden markanın yüzü Fahriye Evcen'de güldü.

TUBA'DAN MİLYONLUK TEKLİFE RET

Ortadoğu'da etkili olacak bir reklam kampanyası başlatmak isteyen bir lens firması, markası için yüksek fiyatlı bir teklifle ilk olarak Tuba Büyüküstün'ün kapısını çaldı. 2 milyon teklif edilen güzel oyuncu, doğallıktan ve sağlıktan yana olduğu için teklifi reddetti.

BEREN SAAT DE GERİ ÇEVİRDİ

Tuba Büyüküstün'den olumsuz yanıtı alan firma yetkilileri rotayı Beren Saat'e çevirdi. 1 milyonluk teklifle Beren Saat'e giden firma, güzel oyuncudan da aynı olumsuz yanıtı aldı.

FAHRİYE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Teklifin miktarını giderek düşüren marka son olarak Fahriye Evcen'de şansını denemek istedi. Gecce'nin haberine göre Evcen, meslektaşları Beren ve Tuba'nın kabul etmediği teklifi 750 bin TL karşılığında kabul etti.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Oğlu Karan'ı kucağına aldıktan sonra bir süre ekranlara veda eden güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından lens reklamlarına yer veriyordu.


Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Beren Saat, Orta Doğu, Magazin

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