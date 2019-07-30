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Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Tuba Büyüküstün, yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi. Büyüküstün'ün bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön." yorumunu yaptı.

30.07.2019 23:31
Tuba Büyüküstün yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yayınladığı tatil fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı.

TAKİPÇİLERİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İmajını değiştiren Tuba Büyüküstün'ü hayranları tanımakta zorluk çekti. Büyüküstün'ün yeni imajını yayınladığı fotoğraf kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

"NE OLUR EKRANA DÖN"

Tuba Büyüküstün'ün takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Büyüküstün'ün bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzel olmuşsun. Yeni dizi istiyoruz ne olur ekrana dön." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bayıldım." yorumunu yaptı.


Tuba Büyüküstün, Magazin

YORUMLAR (7)
MARDINIZADE: bu kadın he halıyle cok guzelll
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KUZEYİN UŞAĞII: yıllar önce karadenizde yüreğine sor filminde oynamıştı. . . gayet başarılı güzel oyuncu. . .
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TREBZUNLU PONTUSLU RUM: IGRENC
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HAY ALLAH: NE KADAR AYIP. BİR BAYANA SÖYLENECEK LAF MI ALLAH İÇİN SÖYLE
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KİMKİİ: SENMİİ
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Ekranlara dönünce ne oluyor yaa neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım
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SANA NEEEE: SANA NEEE
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