Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TÜBA'dan "İsraftan sakın, dengeli beslen, diğer canlıları unutma" uyarısı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi taleplerinin hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine yol açtığını hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olduğunu belirterek, vatandaşlara...

31.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:08
TÜBA'dan
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi taleplerinin hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine yol açtığını hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olduğunu belirterek, vatandaşlara "İsraftan sakın, dengeli beslen, sağlıklı kal ve diğer canlıları unutma." uyarısında bulundu.
TÜBA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla vatandaşların temizlik hassasiyetlerinde artış olduğu, buna paralel olarak su tüketiminde de kontrolsüz artış görüldüğü ifade edildi. Bu durumun özellikle kurak geçen kış ve yağışsız dönemle birlikte hastalıkla mücadelenin yaza sarkması durumunda ciddi zafiyet doğuracağına işaret edilen açıklamada, su kullanımında halkın tasarruflu ve tedbirli davranmasının elzem olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "#evdekal" kampanyalarıyla özellikle gıda ürünleri, sebze, meyve tüketimlerinde aşırıya kaçma ve israf artışı gözlemlendiğine işaret edilerek, hareket alanının daralması ve spor yapma imkanlarının kısıtlı olmasının vatandaşların dengeli ve sağlıklı beslenememesine yol açacağı bildirildi.
Sağlıksız beslenme sonucu kilo artışı ve obezite gibi sorunların ortaya çıkabileceği ve vatandaşların vücut metabolizma dengelerinin bozulabileceği vurgulanan açıklamada, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun da dengeli beslenmenin kişinin sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemine dikkati çektiği aktarıldı.
Açıklamada, kontrolsüz fazla tüketim ve aşırı talebin ekonomik sonuçlar da doğuracağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Panik havasında hızlı artan gıda ve ihtiyaç maddesi talepleri hem kötü niyetli stokçu satıcıların piyasaya girmesine hem de bazı tüketim mallarında talep yönlü enflasyona sebep olmuştur. Bu sebeple halkımızın itidalli ve tutumlu şekilde olağan tüketimine devam etmesi ve paniğe dayalı kontrolsüz tüketimden kaçınması gerekmektedir. TÜBA olarak halkımıza 'İsraftan sakın, dengeli beslen, sağlıklı kal ve diğer canlıları da unutma.' diyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››TÜBA'dan 'İsraftan sakın, dengeli beslen, diğer canlıları unutma' uyarısı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Akşener, salgın nedeniyle CHP’li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi Ekonomi
Akşener, salgın nedeniyle CHP'li belediyelere yaptığı yardımı canlı yayında söyledi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak Ekonomi
Bakanlık müjdeli haberi verdi! Kamuya 6 bin 219 ilave atama yapılacak
Türk-İş’ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Ekonomi
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı Ekonomi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ordulu esnaftan koronaya karşı Karadeniz usulü çözüm! Gören şaşırıyor Ekonomi
Ordulu esnaftan koronaya karşı Karadeniz usulü çözüm! Gören şaşırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Dayanışma Kampanyası’na ne kadar bağışladığı belli oldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı Ekonomi
Erdoğan Milli Dayanışma Kampanyası başlattı, 7 aylık maaşını bağışladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:24: BMD: "Mücbir sebep nedeniyle kapalı mağazalar için markalarımız kira ödeyemeyecek" - Ekonomi 11:22: Sağlık çalışanlarına 'beyaz' destek - Ekonomi 11:22: ASO Asansör Sanayii Meslek Komitesinden Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Ekonomi 11:18: Gram altın 342 lira seviyelerinde - Ekonomi 11:18: TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:29: Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek - Ekonomi 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 10:01: Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı - Ekonomi 09:46: Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor - Ekonomi 09:37: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı - Ekonomi