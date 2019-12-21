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TÜBA'dan öğretmenlere "Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu düzenleyecek.

21.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:52 TÜBA'dan öğretmenlere
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), temel bilimler öğretmenlerine yönelik Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu düzenleyecek.
TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin, fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi, tarih ve Türk dili edebiyatı alanlarında öğrenciyle çok daha etkin iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirme amacıyla düzenlenen kurs, 27-31 Ocak 2020'de Mersin Üniversitesi'nde verilecek.
TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu üyeleri, TÜBA üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı ödül sahiplerinin de aralarında yer aldığı alanında uzman 40 akademisyen tarafından seçilen 210 öğretmene teorik ve uygulamalı eğitim verilecek.
5 gün sürecek eğitim programı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Mersin Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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