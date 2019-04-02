Tuba İlik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ belediye başkan adayı olan Tuba İlik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Tuba İlik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ adayı Tuba İlik kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ adayı Tuba İlik yüzde kaç oy aldı?

Tuba İlik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Tuba İlik EMİRDAĞ ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. EMİRDAĞ ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Tuba İlik adlı BTP adayı toplamda 22 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.