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Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medyadan paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı. Tuba Ünsal, paylaşımına "En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı" notunu düştü.

14.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:09

Ünlü isimlerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları gün boyunca devam etti. Tuba Ünsal da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Tuba Ünsal, 14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem oldu.

"HARAP BİTAP BÜYÜTÜLEN KIZLARIZ"

Ünsal pozuna ise şu notu yazdı:

"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

"TÜM KADINLAR AŞK KARŞISINDA KEKEME..."

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."

Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı

Sevgililer Günü, Tuba Ünsal, 14 şubat, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
AVNİ:ateşim var
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AVNİ:delimiyim ben
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AVNİ:tımarhaneden kaçtım
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AVNİ:tırlattım
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AVNİ:kafayı yedim
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AVNİ:tuba isviçre alplerine tatile gidelimmi la
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TUBA:Olur gidelim Avni Abi
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AVNİ:tuba duy sesimi seni çok beğeniyoruma la
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AVNİ:tuba ben hadiseyle nişanı attım.senin hayranınım.
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HADİSE:Avni abi neolur bırakma beni
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