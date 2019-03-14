14 Mart 2019, 00:34
»»

Tuba Ünsal, Afrika'daki Yardıma Muhtaç İnsanları Ziyaret Etti!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Afrika'daki yardıma muhtaç insanları ziyaret etti. Ünsal'ın bu hareketi Gamze Özçelik'ten sonra Tuba Ünsal'ında kendisini yardıma muhtaç insanlara adadığı şeklinde yorumlandı.

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için Afrika'ya gitti.

Tuba Ünsal, Afrika'daki Yardıma Muhtaç İnsanları Ziyaret Etti!">

"GAMZE ÖZÇELİK'İN İZİNDEN GİDİYOR"

Sosyal medya hesabından Afrika ziyaretinden kareler paylaşan Tuba Ünsal, "Aklımdan hiç çıkmayan yediğim lokmayı haram eden kareler.... İnsan evladının en büyük ayıbı hala açlıkla boğuşan Afrika!" notunu ekledi. Ünsal'ın fotoğrafları sosyal medyada farkındalık yarattı. Ünsal'ın takipçileri fotoğraflara çok sayıda yorum yaptı. Ünsal'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yüreğinden yüzün kadar güzel. İnsanların Afrika'yı önemsemesi çok önemli." yorumunu yaptı. Ünsal'ın başka bir takipçisi ise, " Tuba Ünsal, Gamze Özçelik'in izinden gidiyor. Yardıma muhtaç insanlar adına bir şeyler yapılması gerçekten güzel." yorumunu yaptı.

"UMUTLARIMIZ RENGARENK BİZİM"

Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, Arakanlı yardımıma muhtaç insanları ziyaret etmişti. Özçelik paylaşımına, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu eklemişti.

Gamze Özçelik, Tuba Ünsal, Afrika, Magazin


YORUMLAR (12)
......: bakk sımdı sümbül oldu
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
......: BU YOROMLARI yazan sadece bır ıkı kısı farklı ısımlerde yazıyo takıteyımmm
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ZAFER: Tebrık edrm tuba herkes boyle dusuncelı ve duyarlı olsa
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SÜMBÜLLÜ: Hah sonunda sen de damladın berde bu diyorduk tabi hemen git geri kalma ama bolca nakyaj yap bir de kafana türban ha ümreyi unutma dönünce gene içer yatarsın açarsın.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BİLAL: iyi bişeyler yapan ünlülere kimse tebrik etmiyor yorum bile yazmıyor bizim haçça poposunu açmış herkez onu kunuşuyo iyi ünlülerdevar iyki varsınız allah yolunuzu açık etsin
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın