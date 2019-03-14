Güzel oyuncu Tuba Ünsal, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için Afrika'ya gitti.

Tuba Ünsal, Afrika'daki Yardıma Muhtaç İnsanları Ziyaret Etti!">

"GAMZE ÖZÇELİK'İN İZİNDEN GİDİYOR"

Sosyal medya hesabından Afrika ziyaretinden kareler paylaşan Tuba Ünsal, "Aklımdan hiç çıkmayan yediğim lokmayı haram eden kareler.... İnsan evladının en büyük ayıbı hala açlıkla boğuşan Afrika!" notunu ekledi. Ünsal'ın fotoğrafları sosyal medyada farkındalık yarattı. Ünsal'ın takipçileri fotoğraflara çok sayıda yorum yaptı. Ünsal'ın bir takipçisi paylaşıma, "Yüreğinden yüzün kadar güzel. İnsanların Afrika'yı önemsemesi çok önemli." yorumunu yaptı. Ünsal'ın başka bir takipçisi ise, " Tuba Ünsal, Gamze Özçelik'in izinden gidiyor. Yardıma muhtaç insanlar adına bir şeyler yapılması gerçekten güzel." yorumunu yaptı.

"UMUTLARIMIZ RENGARENK BİZİM"

Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, Arakanlı yardımıma muhtaç insanları ziyaret etmişti. Özçelik paylaşımına, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu eklemişti.