Haberler » Magazin » Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler - Magazin

Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'nin halen gerekli seviyeye ulaşamadığını söyleyen Tuba Ünsal, erkek oyuncuları kızdıracak ifadeler kullandı.

04.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:14Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler

İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte konuşan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, oyunculuk yaparken kadın olmanın en büyük zorluğunun erkeklerle aynışartlarda çalışamamak olduğunu söyledi.

"ERKEKLER BİZDEN DAHA ÇOK KAZANIYOR"

Tuba Ünsal 'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hâlâ gerekli seviyeye ulaşmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir alanla toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Maalesef çok ataerkil. Oyunculuk yaparken kadın olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak. Aynı zaman diliminde çalışıyorsunuz, aynı mesaiyi, emeği harcıyorsunuz ama Türkiye'de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ"

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Cinsiyetlerin üzerinde büyük büyük kütleler, algılar var. Bunun tam tersini söylemeye çalışırken şunu anladım; Türkiye, bunların konuşmak için hala çok bebek adımlarında bir ülke. Ama bizim gibi insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü sanatçının toplumdaki duruşum toplumun istediğini vermek değil, topluma yol göstermek, ışık tutmak olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Tuba Ünsal, Türkiye, Magazin

HABER YORUMLARI (2)
EKONOMİ İLKELERİ:Kusura bakmasın, bu işler arz-talep meselesi. Erkek yıldızların az, kadın yıldızların çok olduğu bir ortamda elbette erkekler daha çok talep görecek ve iyi erkek oyuncuların fiyatları daha yüksek olacaktır. Kadınlarda güzellik, erkeklerde karizma aranan kriter olduğuna göre, karizmatik erkek yıldız az, güzel kadın oyuncu fazla.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADSIZ CENGO:haklısın belli bir yerde ama sen OYUNCU DEĞİL MODELSİN
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
4.03.2020 01:47:57