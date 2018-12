Tuba Ünsal'dan "10.000 Poşet Gücünde Çanta"

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:48



Oyuncu Tuba Ünsal, Türkiye'de aşırı naylon poşet kullanımına tepki göstermek ve yeniden kullanılabilir poşetleri teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile yürütülen proje kapsamında, "10.000 poşet gücünde çanta" sloganıyla yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantası tasarladı.Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, naylon poşet kullanımıyla mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla oyuncu Tuba Ünsal ile ortak proje geliştirdi.Ünsal, Türkiye'de aşırı naylon poşet kullanımına tepki göstermek ve yeniden kullanılabilir poşetleri teşvik etmek üzere, "10.000 poşet gücünde çanta" sloganıyla yeniden kullanılabilir bir alışveriş çantası tasarladı.Çantanın tanıtımı, AB Büyükelçisi Christian Berger ve oyuncu Tuba Ünsal'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.AB Büyükelçisi Christian Berger, basın toplantısında yaptığı konuşmada, denizlerin ve okyanusların, plastikler tarafından yüksek derecede kirlendiğini, bugün her yıl Avrupa'da 49 milyon ton plastiğin kullanıldığını, bunun 30 milyon tonunun okyanuslara gittiğini, ayrıca gıda zincirine katıldığını söyledi.Uluslararası olarak daha da özelinde hem AB hem de Türkiye'de plastik kullanımının azaltılması için büyük çaba sarf edildiğini belirten Berger, "Bu tabii bir taraftan uygun gerekli mevzuatın geçirilmesiyle gerçekleşiyor. Bir yandan da hem şirketlerin hem de bireylerin daha az plastik kullanmaya yönlendirilmesiyle oluyor." dedi.AB'de, plastik kullanımını azaltmaya yönelik bir dizi mevzuat düzenlemelerinin olduğunu hatırlatan Berger, bütün bu çabaların aslında döngüsel ekonomi başlığı altında daha geniş bir çerçevenin bir parçası olduğunu dile getirdi.AB Komisyonu'nun aldığı karar uyarınca, önümüzdeki yıl itibariyle tek kullanımlık plastikler içinde en fazla kullanılan ilk 10 kalemin kullanımının ya yasaklanacağını ya da azaltılacağını aktaran Berger, bunlardan birinin plastik poşetler olduğunu söyledi.Bu konuda Türkiye ile de yakından çalıştıklarını, Türkiye'nin önümüzdeki yıl itibariyle bu konuda yeni düzenlemeler getireceğini kaydeden Berger, şöyle konuştu:"AB olarak hem bizim hem de komşumuz olan ülkelerden Türkiye'nin bu çabaları sayesinde sahillerimizdeki, denizlerimizdeki plastik kaynaklı kirlenmeyi umarız önümüzdeki dönemde azaltabileceğiz. Bu konudaki yasal düzenlemeler elbette çok önemli ama iş dönüp dolaşıp davranışlarımıza geliyor."Bu tasarımın bir başlangıç olduğunu, öncelikle bir bilinç artışını hedeflediklerini anlatan Berger, önümüzdeki dönemde benzer çantaların da kullanımda olacağını ifade etti.Berger, bu bez çantaların üretilmesinin bir inovasyonu ve büyümeyi getirdiğini, şirketlerin farklı malzemelerden üretim yapabileceğini belirterek, bu malzemeyle ilgili üretim için yeni istihdam sahalarının doğabileceğini sözlerine ekledi.Tasarımında plastik poşetten ilham aldıOyuncu Tuba Ünsal da insan hakları sözleşmesinde ve Anayasa'da geçtiği üzere her vatandaşın temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, bu çerçevede vatandaşların ve devletin de büyük sorumlulukları olduğunu dile getirdi.Ünsal, yapılan araştırmalara göre her yıl 1 milyon deniz kuşunun hayatını plastikten dolayı kaybettiğini ifade etti.Plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle marketlerde ücretli hale geleceğini, bunun da günlük hayatta bir bilinç oluşturacağını vurgulayan Ünsal, "Biz de bu çerçevede AB ile bir araya gelip bir proje gerçekleştirdik. Plastik poşetten ilham alarak bir çanta tasarladım. Daha fazla kitlelere ulaşmak için de yönetmen Ragıp Ergün ile bir video hazırladık." dedi.Ünsal, bu projedeki amacın, insanların ilk etapta evine götüreceği çantayı üretmekten ziyade, kanaat önderleri ve seslerini daha geniş kitlelere duyuracak olan insanlar için bin adet ürettiklerini söyledi.