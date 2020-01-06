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Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta

Fatih Altaylı'nın eleştirilerine yanıt veren Şeyma Subaşı'na bir tepki de Tuba Ünsal'dan geldi. Subaşı'nın "Ben de boş şeyler var. Beni zaten küçük kızlar takip etsin" sözlerine sert çıkan Ünsal, "Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta... Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var" dedi.

06.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:18

Son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın eleştirilerine "Ben boşum bende ancak bu var… Bu kadarım… Beni zaten küçük küçük kızlar takip etsin" diyerek yanıt vermişti. Subaşı'nın söz konusu açıklamalarına bir tepki de oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.

"BU ARTIK AHLAK EREZYONUNUN GELDİĞİ SON NOKTA"

Şeyma Subaşı'nın açıklamalarına sert çıkan Tuba Ünsal, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda, "Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta. Senin boş beleş ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar" ifadelerini kullandı.

"THY BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" demişti. Subaşı'nın kısa sürede gündem olan videosunu köşesine taşıyan Altaylı ise sert sözlerle yüklenerek "Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumu yapmıştı.

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Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta

Şeyma Subaşı, Tuba Ünsal, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
AVNİ: seni çok hoş buluyorum tuba hanım.
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AVNİ: tuba çok güzelsin.gözlerinde yemyeşil.dünden beri senin haberin bekliyordum.büyük bir ihtimal ben sana aşık olduma la.
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...: DOĞRU DEMİŞ AMA KEŞKE ÖNCE BİR AYNAYA BAKSAYDI ÖNCE. . .
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7 4
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.: acaba sen kendıne bakıyomusun cok bılmıs ? her ne yasamıssa yasasın sonuc ıtıbarı ıle kadın dogru seyler soyluyor az beynınızı calıstırın ya . . !
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4 4
XXX: şeyma canım ya çok tatlısın seni çok seviyorum millete inat iyiki varsın
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AVNİ: sen kimsin la
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