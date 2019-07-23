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Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

Evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından silahla çekildiği pozu paylaşınca ortalık karıştı.

23.07.2019 15:20
Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

Yeni projesinin müjdesini silahla verdiği pozla hayranlarına duyuran oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medyaya damga vurdu.

HAREKETE GEÇTİ

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Tuba Ünsal'ın, evli iş insanı Caner Karaloğlu ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süre bu haberlerle gündeme gelen güzel oyuncu, yeni projesi için kolları sıvadı.

ELİNDE SİLAHLA POZ VERDİ

Ara ara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ünsal, elinde silahla yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

PAYLAŞIMINI DOĞRU BULMADILAR

Yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Ünsal "Yeni proje geliyor" notunu yazdı. Ancak bazı takipçileri oyuncunun silahla yaptığı paylaşımını doğru bulmayarak eleştirdi.

Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı

Tuba Ünsal, Magazin

YORUMLAR (7)
CEMİL: napsın ortada mı kalsın. evli mevli zengin birini buldu işte
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SOK O SİLAHI BELİNE: ADAMIN KARISINA YAZIK. . .
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MESUT: hala çok güzelsin ve ben hala seni seviyorum
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İNSAN: silahı beline koyan yarım katidir.
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ONJE: onje ne lan
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